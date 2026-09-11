Москва11 сен Вести.Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов блогера Евгения Понасенкова, сообщили в ведомстве.

Ранее Минюст включил в реестр иноагентов "Канал визионера" и проект "Пермь-36", а также политолога и публициста Рината (Абдуллу) Мухаметова, активистку Елену Матвееву и журналисту и экс-знатока "Что? Где? Когда?" Екатерину Мереминскую.

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е​​​.Н. Понасенков говорится на сайте Минюста

Минюст РФ включил Понасенкова в реестр иноагентов 1 апреля 2022 года.