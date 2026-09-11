Москва11 сенВести.Блогер Евгений Понасенков заявил агентству РИА Новости, что узнал об исключении из реестра иностранных агентов от журналистов.
Он поблагодарил своих юристов за работу и отметил, что все эти годы находился в Москве.
Я об этом узнал от ваших коллег... Я еще не общался ни с кем, ни с юристами, ни со знакомыми. Я ничего не видел, ни документов, ни сайта. Я не знаю, где эта информациязаявил Понасенков агентству
Ранее Минюст России сообщил об исключении Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной решения ведомство назвало утрату блогером признаков иноагента.
Понасенков был включен в этот реестр 1 апреля 2022 года.