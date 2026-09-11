Понасенков узнал, что был исключен из реестра иноагентов, от журналистов

Понасенков рассказал, что узнал об исключении из реестра иноагентов из новостей Понасенков узнал, что был исключен из реестра иноагентов, от журналистов

Москва11 сен Вести.Блогер Евгений Понасенков заявил агентству РИА Новости, что узнал об исключении из реестра иностранных агентов от журналистов.

Он поблагодарил своих юристов за работу и отметил, что все эти годы находился в Москве.

Я об этом узнал от ваших коллег... Я еще не общался ни с кем, ни с юристами, ни со знакомыми. Я ничего не видел, ни документов, ни сайта. Я не знаю, где эта информация заявил Понасенков агентству

Ранее Минюст России сообщил об исключении Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной решения ведомство назвало утрату блогером признаков иноагента.

Понасенков был включен в этот реестр 1 апреля 2022 года.