Иноагент Надеждин заявил, что находится не в России

Надеждин на фоне Эйфелевой башни сообщил, что уехал из России Иноагент Надеждин заявил, что находится не в России

Москва3 авг Вести.Политик Борис Надеждин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что находится не в России.

Надеждин выложил в свой Telegram-канал видео на фоне парижской Эйфелевой башни и рассказал, что жив и находится на свободе.

Увы, пока не в России сказал Надеждин

Политик пообещал позже сообщить о своих планах.

Десятого июля Минюст РФ включил Надеждина в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также об избирательной системе РФ. Кроме того, Надеждин призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

В середине июля Надеждину был выписан штраф за пропаганду экстремизма. Спустя несколько дней он объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму.

Также Надеждин сообщал, что ему на "Госуслуги" пришло постановление о запрете выезда за границу.