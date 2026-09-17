Москва17 сенВести.Журналистка Ксения Собчак заявила, что неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда уехавшие из России артисты, с которыми она общается, публично отрицают факт их общения.
По словам Собчак, она переписывается, встречается и поддерживает связь с некоторыми знакомыми за границей. Однако в интервью Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) на вопрос об общении с ней они отвечают отрицательно. Журналистка отметила, что подобные ответы звучат "как под копирку".
Собчак пошутила, что из-за таких совпадений у нее развивается конспирологическое мышление, и предположила, что дружба с ней может быть запрещена за рубежом. При этом журналистка подчеркнула, что сама не намерена скрывать отношения с друзьями.
Какой бы чушью типа "иноагент" человека ни обозначили, если он мой друг, я всегда публично скажу: "Он мой друг"заявила Собчак в своем Telegram-канале
Ранее журналистка побывала в гостях у депутата Госдумы, члена комитета палаты по просвещению и публициста Анатолия Вассермана и обнаружила там коллекцию эротических календарей.