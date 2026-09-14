Москва14 сен Вести.Журналистка Ксения Собчак побывала в гостях у депутата Госдумы, члена комитета палаты по просвещению и публициста Анатолия Вассермана и обнаружила там коллекцию эротических календарей. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В ходе разговора Собчак зашла в спальню интервьюируемого – эта же комната является его рабочим кабинетом. Оказалось, что значительную часть пространства занимают книги на полках. Также там находятся стол с компьютером и кровать. При этом по всей комнате развешаны календари с изображениями обнаженных женщин.

Вы же бываете в музеях, где обнаженной натуры довольно много? … Зачем держать коллекционные предметы, если их не видишь? прокомментировал удивление Собчак депутат

Журналистка отметила, что все календари развернуты на одном и том же месяце, и спросила, переворачивает ли их Вассерман. Мужчина ответил положительно.