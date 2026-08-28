ФБР поймало агента Израиля при попытке установить прослушку у Эпштейна Журналист Херш: ФБР задержало агента Израиля при установке прослушки у Эпштейна

Москва28 авг Вести.Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали агента спецслужб Израиля, который пытался установить прослушивающее устройство и скрытые видеокамеры в квартире скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке (США), заявил журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

Израильский агент получил задание прилететь в Нью-Йорк, приобрести доступные в продаже устройства и незаметно разместить их в одной из комнат квартиры Эпштейна, отметил Херш.

Однако вместо оборудования, предназначенного для обычных потребителей, израильский агент использовал высокотехнологичные приборы, которые применял во время подготовки в израильской разведке "Моссад". В итоге операция оказалась сорванной, агента задержали сотрудники ФБР.

Херш предположил, что после задержания американские спецслужбы могли сделать вывод о том, что Израиль знал о списке клиентов Эпштейна и важности подобных компрометирующих материалов.

При этом Херш не располагает данными о том, передавал ли сам Эпштейн ФБР какие-либо записи или видеоматериалы, а также предоставлял ли он подобные сведения израильской стороне.

Херш полагает, что Эпштейн, впоследствии обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними, мог выступать информатором ФБР, что долгое время позволяло ему избегать серьезных последствий за свою противоправную деятельность.

Журналист призвал образовать двухпартийную комиссию Конгресса США для расследования связей Эпштейна со спецслужбами, а также опубликовать материалы, которые остаются засекреченными.

Комментируя ситуацию вокруг "файлов Эпштейна", официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что на Западе предпочитают не расследовать дела, в которых замешаны "мировые элиты".