Певец SHAMAN рассказал, что они с Екатериной Мизулиной живут в ее квартире

"Пока я гол как сокол": SHAMAN рассказал, где они с Екатериной Мизулиной живут Певец SHAMAN рассказал, что они с Екатериной Мизулиной живут в ее квартире

Москва2 сен Вести.Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что они с супругой, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, живут у нее в квартире. Рассказ исполнителя приводит издание KP.RU.

Артист уточнил, что пока не купил дом. По его словам, надо "что-то купить", но на это нужно время – "выбирать, ездить".

SHAMAN добавил, что пока не знает, что именно хотел бы купить – загородный или квартиру. Со слов певца следует, что одним из важных критериев по выбору жилья для него является удобное расположение, связанное с работой.

Ярослав Дронов задался вопросом о том, кто будет смотреть за загородным домом, ведь супруга тоже постоянно работает.

Может быть, квартира для нас удобнее. Я еще не решил. Пока я гол как сокол. Мой дом - вся Россия сказал артист

Ранее SHAMAN рассказал, что подарил Мизулиной на свадьбу.