Москва2 сенВести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал, что в обычной жизни он скучный и немногословный. В этом певец признался в интервью KP.RU.
По словам артиста, он бережет голос сном и молчанием и разделяет образ на сцене и в повседневной жизни, чтобы избежать профессиональной деформации.
Не скажу, что я в жизни многословный. Когда ты выходишь на сцену или в публичное пространство, это вынуждает тебя реагировать и быть ярким. А в жизни я оставляю за собой право оставаться скучным человеком, который по большей части молчитсказал исполнитель
Он добавил, что вне выступлений ему необходимы перезагрузка и личное пространство.
Ранее SHAMAN рассказал, что подарил на свадьбу своей супруге Екатерине Мизулиной.