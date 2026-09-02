SHAMAN признался, что в жизни чаще немногословен

SHAMAN рассказал, какой он вне сцены SHAMAN признался, что в жизни чаще немногословен

Москва2 сен Вести.Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал, что в обычной жизни он скучный и немногословный. В этом певец признался в интервью KP.RU.

По словам артиста, он бережет голос сном и молчанием и разделяет образ на сцене и в повседневной жизни, чтобы избежать профессиональной деформации.

Не скажу, что я в жизни многословный. Когда ты выходишь на сцену или в публичное пространство, это вынуждает тебя реагировать и быть ярким. А в жизни я оставляю за собой право оставаться скучным человеком, который по большей части молчит сказал исполнитель

Он добавил, что вне выступлений ему необходимы перезагрузка и личное пространство.

Ранее SHAMAN рассказал, что подарил на свадьбу своей супруге Екатерине Мизулиной.