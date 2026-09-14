Москва14 сен Вести.Кабинет кинорежиссера Тиграна Кеосаяна был единственной комнатой в доме, где сохранялся беспорядок, поскольку он не разрешал ничего там трогать. Об этом рассказала его вдова, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, в кабинет мужа она не заходила с 2024 года.

Я в кабинет не заходила с 21 декабря 2024... Алиса заходит, сестра моя, когда нужно найти какие-то бумаги или что-то еще. Я даже не знаю, что там. То есть там все более-менее должно остаться так, как было при нем. Наверное, там кавардак, потому что при нем всегда был кавардак, это единственная комната в нашем доме, где всегда был кавардак, потому что он не разрешал ничего трогать рассказала Симоньян

Также она поделилась воспоминаниями о том, что ей приходилось выжидать момент, когда муж уходил к другу играть в нарды, и быстро делать уборку в его кабинете.