Симоньян: за время болезни Кеосаяна были друзья, которые себя никак не проявили

Симоньян рассказала о перемене в характере друзей из-за болезни Кеосаяна Симоньян: за время болезни Кеосаяна были друзья, которые себя никак не проявили

Москва14 сен Вести.Среди людей, считавшихся друзьями режиссера Тиграна Кеосаяна нашлись те, кто никак не проявил себя во время пока он был в коме. Об этом рассказала вдова телеведущего, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Она пояснила, что знакомые, которые раньше приходили или связывались с ней, чтобы узнать о состоянии мужа, исчезли после его смерти. А кто-то перестал проявляться и раньше, пока режиссер был болен.

Это удивительно. За это время какие-то люди проявили себя совершенно неожиданно потрясающими друзьями и близкими и поддерживали, прямо деятельно поддерживали, а какие-то другие люди, от которых я этого ждала, или вообще не проявили себя, или как-то формально говорили "Ой, ну как он там?". Это и те, кого он считал близкими друзьями поделилась Симоньян

Ранее она анонсировала, что по ее совместной с мужем книге "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" выйдет фильм. Произведение рассказывает об отношениях Симоньян и Кеосаяна и их совместной биографии.