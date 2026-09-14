Москва14 сенВести.Среди людей, считавшихся друзьями режиссера Тиграна Кеосаяна нашлись те, кто никак не проявил себя во время пока он был в коме. Об этом рассказала вдова телеведущего, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
Она пояснила, что знакомые, которые раньше приходили или связывались с ней, чтобы узнать о состоянии мужа, исчезли после его смерти. А кто-то перестал проявляться и раньше, пока режиссер был болен.
Это удивительно. За это время какие-то люди проявили себя совершенно неожиданно потрясающими друзьями и близкими и поддерживали, прямо деятельно поддерживали, а какие-то другие люди, от которых я этого ждала, или вообще не проявили себя, или как-то формально говорили "Ой, ну как он там?". Это и те, кого он считал близкими друзьямиподелилась Симоньян
Ранее она анонсировала, что по ее совместной с мужем книге "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" выйдет фильм. Произведение рассказывает об отношениях Симоньян и Кеосаяна и их совместной биографии.