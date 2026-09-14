Москва14 сен Вести.Режиссер Тигран Кеосаян очень любил тайский суп том-ям и просил приготовить его, возвращаясь с работы. Своими воспоминаниями в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" поделилась его вдова, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Тигран любит том ям. Тиграша меня просил, ждал с работы: "Мосик, ты не очень устала, сваришь мне том ямчик?" Или сваришь мне там уху или что-то. Он любил мои супы. Грибной, когда вот в сезон... Я ему каждый день грибной суп варила... Он прямо аж пищал поделилась Симоньян

Она добавила, что сейчас ей не для кого готовить супы, поэтому она предпочитает занимать это время работой.