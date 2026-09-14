Симоньян заявила, что воздвигла Кеосаяну "бумажный памятник" Симоньян заявила, что воздвигла Кеосаяну "бумажный памятник"

Москва14 сен Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян воздвигла своему мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну бумажный памятник. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести". Речь идет о новой книге Симоньян, посвященной покойному супругу.

К годовщине [смерти] принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный, потому что он долговечнее сказала Маргарита Симоньян

Новая книга Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" начала поступать в магазины по всей России и стала доступна для заказа онлайн.

Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в 2024 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.