Москва14 сенВести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян воздвигла своему мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну бумажный памятник. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести". Речь идет о новой книге Симоньян, посвященной покойному супругу.
К годовщине [смерти] принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный, потому что он долговечнеесказала Маргарита Симоньян
Новая книга Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" начала поступать в магазины по всей России и стала доступна для заказа онлайн.
Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в 2024 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России.
Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.