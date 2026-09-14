Симоньян о жизни с Кеосаяном: все было просто офигенно

"Это было офигенно": Симоньян рассказала о жизни с Кеосаяном Симоньян о жизни с Кеосаяном: все было просто офигенно

Москва14 сен Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась в интервью Андрею Малахову своими воспоминаниями о жизни с Тиграном Кеосаяном, сообщает ИС "Вести".

Она вспомнила, как на Пасху, их любимый семейный праздник, она запекала поросенка с гречкой, а Тигран с детьми бились яйцами.

Ой, такие мы счастливые были, Андрюх, тебе не передать. Как это все было просто офигенно сказала Симоньян

Режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. В день, когда ему могло бы исполниться 60 лет, Маргарита Симоньян заявила, что всегда чувствует присутствие мужа рядом. Она призналась, что не верит в смерть людей. По ее мнению, мы просто перестаем их видеть.