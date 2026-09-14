Мать Кеосаяна о браке сына с Симоньян: никогда не видела его таким счастливым

Мать Кеосаяна рассказала, как преобразила ее сына любовь к Симоньян Мать Кеосаяна о браке сына с Симоньян: никогда не видела его таким счастливым

Москва14 сен Вести.Мать покойного режиссера Тиграна Кеосаяна Лаура призналась, что в браке с главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян он стал по-настоящему счастливым. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, именно поэтому она любит свою невестку.

Я своего сына не видела таким счастливым. Я была счастлива, когда видела счастливым сына. Поэтому я люблю ее... Знаете, у меня дочки нет. Я не знаю, как дочки вообще к матери относятся. Я знаю, как сыновья относятся поделилась Лаура Кеосаян

Ранее Симоньян вспомнила, как познакомилась со свекровью. И первое, на что она обратила внимание – гордая осанка Лауры.