Мать Кеосаяна о Маргарите Симоньян: она продлевает мне жизнь

Мать Кеосаяна призналась, что Симоньян продлевает ей жизнь Мать Кеосаяна о Маргарите Симоньян: она продлевает мне жизнь

Москва14 сен Вести.Мать покойного режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна Лаура в интервью Андрею Малахову призналась, что ее невестка, глава RT Маргарита Симоньян, продлевает ей жизнь, сообщает ИС "Вести".

Да продлевает мне жизнь. Зачем? Я не знаю сказала она

В ответ на это Симоньян напомнила свекрови о договоренности между ними.

Как зачем? Мы с тобой как договорились? Я живу для всех, а ты живешь для меня пояснила Симоньян

Также Лаура Кеосаян в шутливой форме рассказала, что мать Маргариты Симоньян, Зинаида, завидует ей. Сама же глава RT поразилась тому, что эти две женщины смогли найти общий язык.

Знаешь, что поразительно в этой истории? Вот встретились две женщины в очень разном разумном возрасте, назовем это так. Когда они познакомились, маме было за 60 моей, а Лауре было 75… Вот... встречаются такие взрослые люди совершенно разные и оказываются под одной крышей вместе каждый день отметила Симоньян

Ранее Симоньян поделилась воспоминаниями о своей первой встрече со свекровью. Ее очень впечатлила горделивая осанка женщины.