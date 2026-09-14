Симоньян: я совершенно не хочу жить без своей свекрови Симоньян заявила, что обожает свою свекровь

Москва14 сен Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Андрею Малахову заявила, что обожает свою свекровь Лауру Кеосаян и не хочет жить без нее, сообщает ИС "Вести".

Она вспомнила эпизод, когда свекровь заявила сыну, что останется с невесткой, если тот решит уйти из семьи.

Я хочу жить со свекровью. Я обожаю свою свекровь и совершенно не хочу жить без тебя…Она сказала: "Тигран. Если ты еще раз что-то такое отчебучишь, уйдешь из семьи – иди. Я остаюсь жить со своей невесткой" рассказала Симоньян

По ее словам, они со свекровью не только живут вместе, но и проводят отпуска.

Ранее Симоньян также рассказал, что свекровь сопровождает ее во всех поездках, даже в рабочих. Например, мать Тиграна Кеосаяна ездила вместе с ней на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ.)