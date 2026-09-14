Мать Кеосаяна: самые счастливые дни – когда все дети дома и муж рядом Мать Кеосаяна назвала счастливыми дни, когда вся семья была в сборе

Москва14 сен Вести.Мать режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна Лаура в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" заявила, что самыми счастливыми днями в ее жизни были те, когда все дети и муж были рядом.

По ее словам, она вспоминает эти дни с теплотой.

Очень часто бывали счастливые дни, когда все дети дома, оба спят, и муж дома. Я вот в это время была очень счастливая. Я вспоминаю эти дни. Когда все дома, и сейчас тоже самое. Я не могу заснуть, пока они не приедут домой вообще. И сейчас, и Марго тоже поздно, когда что-нибудь у нее там. Я жду, пока она приедет рассказала Лаура Кеосаян

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что, когда она возвращается домой, первым делом идет в комнату к Лауре Кеосаян сообщить о своем прибытии и только после этого та ложится спать.