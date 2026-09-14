Москва14 сен Вести.Во время знакомства с матерью кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, Лаурой, Маргарита Симоньян очень волновалась. Об этом главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Маргарита Симоньян отметила, что обратила внимание на осанку свекрови.

Как я волновалась... Тигран объявил Лауре, кто именно теперь ее невестка. Она месяц привыкала к этой мысли и приехала знакомиться. Меня никто не предупредил, сюрприз, мол. Лаура зашла очень царственно, с высоко поднятым подбородком. Тогда я еще не знала, что она всегда так ходит. Это просто такая осанка. Из душа в коридор выскочила моя мама, обмотанная полотенцем, прямо под ноги царственной Лауре. Тигран смутился, что ему тоже несвойственно поделилась воспоминаниями она

Также Симоньян рассказала о том, что заметила в глазах Лауры Кеосаян в день знакомства.