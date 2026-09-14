Москва14 сенВести.Во время знакомства с матерью кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, Лаурой, Маргарита Симоньян очень волновалась. Об этом главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
Маргарита Симоньян отметила, что обратила внимание на осанку свекрови.
Как я волновалась... Тигран объявил Лауре, кто именно теперь ее невестка. Она месяц привыкала к этой мысли и приехала знакомиться. Меня никто не предупредил, сюрприз, мол. Лаура зашла очень царственно, с высоко поднятым подбородком. Тогда я еще не знала, что она всегда так ходит. Это просто такая осанка. Из душа в коридор выскочила моя мама, обмотанная полотенцем, прямо под ноги царственной Лауре. Тигран смутился, что ему тоже несвойственноподелилась воспоминаниями она
Также Симоньян рассказала о том, что заметила в глазах Лауры Кеосаян в день знакомства.
Мы с мамой были готовы провалиться под самодельный пол. Лаура огляделась с плохо скрываемым скепсисом. Стол не был накрыт. На диване дрыгала ножками Марьяна… которую ревниво сторожила любимая кошка Варя. "Почему она у вас такая толстая?" - строго спросила Лаура. "Варя или Марьяна?" - уточнила я. Лаура оглядела меня. Про мою толщину она деликатно промолчала, но персидские глаза матери падишаха и не обязаны ничего говорить. В этих глазах читалось, что она видит перед собой известную журналистку армянского происхождения, которой она когда-то гордилась, с одной стороны. А с другой стороны — непорядочную женщину, которая родила вне брака, к тому же от ее сына. Этические требования, наложенные Ереваном, в котором она выросла, куда строже этических требований, наложенных русской литературой, в которой выросла ядобавила глава RT