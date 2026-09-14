Симоньян призналась, что скрывала правду от матери Кеосаяна из сострадания Симоньян рассказала, что из сострадания не говорила матери Кеосаяна правду

Москва14 сен Вести.Журналист Маргарита Симоньян решила скрывать от матери режиссера Тиграна Кеосаяна правду о его состоянии из сострадания. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

У меня была и есть Лаура (мать Тиграна Кеосаяна. – Прим. ред.), которая похоронила за три года до этого своего старшего сына, [Тигран] ее младший сын, а у нее их всех два… Мне так ее было жалко, и я еще ненавижу врать и стараюсь никогда не врать, но между состраданием и стремлением никогда не врать, победило, конечно же, сразу сострадание, то даже не было особой дилеммы рассказала она

Симоньян рассказала, что не могла представить, что свекровь застанет смерть своего сына.

Я надеялась, что его тело продержится дольше, чем … продержится она. Потому что ей все-таки 87 лет. У нее уже два инфаркта. И я надеялась, что его тело можно будет поддерживать годами, много лет … и дай Бог ей здоровья, моей Лаурочке (прим. ред. - матери Кеосаяна). Ну, я же поняла, в какой-то момент она уйдет, пусть там в 95-100, но что она уйдет с надеждой, что сын ее все равно вернется, все равно здесь … Она каждый день ждала от меня каких-то разговоров, новостей сказала журналистка

Симоньян призналась, что выходила из больницы, вытирала слезы и ехала домой, где ее ждала мать Кеосаяна.

Голос у меня должен быть соответствующий, я должна врать, каждый вечер придумывать что-то … Он моргнул, он подмигнул … Девять месяцев вот этого ада. Я же знала, что все не так добавила Симоньян

Ранее она рассказала, что врачи на основе МРТ сразу диагностировали гибель мозга Кеосаяна. Однако Симоньян приняла решение оставить эту информацию в тайне.