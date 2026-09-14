Москва14 сенВести.Журналист Маргарита Симоньян решила скрывать от матери режиссера Тиграна Кеосаяна правду о его состоянии из сострадания. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
У меня была и есть Лаура (мать Тиграна Кеосаяна. – Прим. ред.), которая похоронила за три года до этого своего старшего сына, [Тигран] ее младший сын, а у нее их всех два… Мне так ее было жалко, и я еще ненавижу врать и стараюсь никогда не врать, но между состраданием и стремлением никогда не врать, победило, конечно же, сразу сострадание, то даже не было особой дилеммырассказала она
Симоньян рассказала, что не могла представить, что свекровь застанет смерть своего сына.
Я надеялась, что его тело продержится дольше, чем … продержится она. Потому что ей все-таки 87 лет. У нее уже два инфаркта. И я надеялась, что его тело можно будет поддерживать годами, много лет … и дай Бог ей здоровья, моей Лаурочке (прим. ред. - матери Кеосаяна). Ну, я же поняла, в какой-то момент она уйдет, пусть там в 95-100, но что она уйдет с надеждой, что сын ее все равно вернется, все равно здесь … Она каждый день ждала от меня каких-то разговоров, новостейсказала журналистка
Симоньян призналась, что выходила из больницы, вытирала слезы и ехала домой, где ее ждала мать Кеосаяна.
Голос у меня должен быть соответствующий, я должна врать, каждый вечер придумывать что-то … Он моргнул, он подмигнул … Девять месяцев вот этого ада. Я же знала, что все не такдобавила Симоньян
Ранее она рассказала, что врачи на основе МРТ сразу диагностировали гибель мозга Кеосаяна. Однако Симоньян приняла решение оставить эту информацию в тайне.