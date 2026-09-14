Москва14 сенВести.Мозг режиссера Тиграна Кеосаяна умер сразу после клинической смерти. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
Она пояснила, что об этом ей сказал директор Московского многопрофильного клинического центра в Коммунарке Денис Проценко.
Мне сразу показали МРТ и сказали, что мозг погиб сразу. И все движения, которые были - это мне тоже объяснили - были рефлекторными движениями, потому что частично за это отвечает ствол мозга. У него сохранились, и то не все, частично, те функции, за которые отвечал ствол мозга. А кора головного мозга отвечает за то, что делает человека человеком. Она погибла сразу вся. Моя задача была эти девять месяцев, зная все это, сделать так, чтобы больше никто не зналрассказала Маргарита Симоньян
Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.