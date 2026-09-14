Москва14 сен Вести.Мозг режиссера Тиграна Кеосаяна умер сразу после клинической смерти. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Она пояснила, что об этом ей сказал директор Московского многопрофильного клинического центра в Коммунарке Денис Проценко.

Мне сразу показали МРТ и сказали, что мозг погиб сразу. И все движения, которые были - это мне тоже объяснили - были рефлекторными движениями, потому что частично за это отвечает ствол мозга. У него сохранились, и то не все, частично, те функции, за которые отвечал ствол мозга. А кора головного мозга отвечает за то, что делает человека человеком. Она погибла сразу вся. Моя задача была эти девять месяцев, зная все это, сделать так, чтобы больше никто не знал