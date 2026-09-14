Москва14 сен Вести.Сын главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян Баграт перенес празднование своего дня рождения с сентября на октябрь из-за смерти отца - кинорежиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Симоньян пояснила, что ее муж ушел из жизни 26 сентября, а день рождения у их сына 27 сентября.

Он ко мне подходит и... говорит: "мам, я решил - я переношу свой день рождения навсегда, я больше не буду считать, что у меня день рождения 27 сентября. Я переношу свой день рождения на октябрь, навсегда. Потому что это годовщина папы" отметила Симоньян

Она добавила, что Баграт, несмотря на юный возраст, очень сознательный мальчик.