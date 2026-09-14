Симоньян: для меня годовщина смерти Кеосаяна – 21 декабря, когда он впал в кому

Симоньян рассказала, какой день считает датой смерти мужа Симоньян: для меня годовщина смерти Кеосаяна – 21 декабря, когда он впал в кому

Москва14 сен Вести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает годовщиной смерти своего супруга Тиграна Кеосаяна 21 декабря. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Режиссер Кеосаян умер 26 сентября 2025 года. С декабря 2024 года он пережил клиническую смерть и впал в кому после перенесенной пневмонии и тяжелой сердечной патологии. У телеведущего до этого уже было два инфаркта - в 2008 и 2010 годах.

Для меня годовщина 21 декабря, и для меня сейчас уже будет два года, как нет моего мужа, потому что это день, когда он впал в кому сказала Симоньян

Ранее главред RT рассказала, что находится в состоянии ремиссии рака груди. Год назад она перенесла операцию, а затем проходила курс химиотерапии.