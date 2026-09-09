"Рак груди нельзя победить за год": Симоньян опровергла победу над онкологией

Симоньян сообщила о ремиссии рака груди "Рак груди нельзя победить за год": Симоньян опровергла победу над онкологией

Москва9 сен Вести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала преувеличением появившиеся в СМИ новости о ее победе над раком молочной железы, заявив, что она находится в ремиссии.

Открыла с утра новости и читаю, что Маргарита Симоньян победила рак груди, и страшно радуюсь, хотя это неправда... Смотрите, рак груди нельзя победить за год... На том ПЭТ/КТ, который я проходила вчера, признаков злокачественных образований новых не обнаружено написала она в своем канале MAX

Она напомнила, что операцию ей провели год назад, и впереди еще четыре года гормональной терапии, поскольку пораженные болезнью лимфоузлы могут разносить злокачественные клетки по организму в течение пяти лет.

Это маленькая, промежуточная победа, добавила Симоньян.