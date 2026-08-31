Гинцбург: в течение 3-6 лет некоторые виды рака могут быть побеждены

Стало известно о скорой победе над некоторыми видами рака Гинцбург: в течение 3-6 лет некоторые виды рака могут быть побеждены

Москва31 авг Вести.Благодаря новой иммунной онкотерапии некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3-6 лет, заявил РИА Новости научный руководитель НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак – здесь с определенной степенью достоверности можно говорить, что мы должны прийти в течение 3-6 лет к их победе сказал Гинцбург

По его словам, такой результат может обеспечить новая иммунная онкотерапия.

Ранее Гинцбург рассказал о лечении первого пациента, получившего российскую вакцину от меланомы, оно проходит успешно.