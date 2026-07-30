Гинцбург сообщил о положительном иммунном ответе на онковакцину "Неоонковак"

Первый пациент с раком кожи показал положительные результаты после онковакцины Гинцбург сообщил о положительном иммунном ответе на онковакцину "Неоонковак"

Москва30 июл Вести.Персонализированная онковакцина "Неоонковак" сформировала хороший иммунный ответ у первого пациента, получившего препарат. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцину ввели 1 апреля 60-летнему жителю Курской области с раком кожи. Гинцбург отметил, что препарат выработал защитный иммунный ответ к ряду индивидуальных антигенов опухоли, входящих в состав мРНК-вакцины.

Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет. У него хорошие иммунологические ответы сказал эксперт

Он уточнил, что у пациента наблюдается выраженный иммунологический ответ, в том числе выработка необходимых цитокинов, способствующих уничтожению опухолевых клеток.

"Неоонковак" разработана совместно НМИЦ радиологии Минздрава России, НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Ранее Гинцбург сообщил, что в очереди на получение вакцины на данный момент находятся около 20 человек. По его словам, они получат препарат в ближайшие три месяца.