Москва30 июлВести.Персонализированная онковакцина "Неоонковак" сформировала хороший иммунный ответ у первого пациента, получившего препарат. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вакцину ввели 1 апреля 60-летнему жителю Курской области с раком кожи. Гинцбург отметил, что препарат выработал защитный иммунный ответ к ряду индивидуальных антигенов опухоли, входящих в состав мРНК-вакцины.
Ответ иммунной системы на наш препарат в настоящее время радует и ободряет. У него хорошие иммунологические ответысказал эксперт
Он уточнил, что у пациента наблюдается выраженный иммунологический ответ, в том числе выработка необходимых цитокинов, способствующих уничтожению опухолевых клеток.
"Неоонковак" разработана совместно НМИЦ радиологии Минздрава России, НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.
Ранее Гинцбург сообщил, что в очереди на получение вакцины на данный момент находятся около 20 человек. По его словам, они получат препарат в ближайшие три месяца.