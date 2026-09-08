Маргарита Симоньян сообщила, что победила рак Маргарита Симоньян сообщила о победе над раком

Москва8 сен Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян победила рак. Об этом она рассказала в мессенджере МАХ.

Журналистка отметила, что последняя компьютерная томография не выявила признаков онкологического заболевания.

Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился. Спасибо! Спасибо всем, слава Богу, все чисто. Спасибо! сообщила Симоньян

О ее болезни стало известно в сентябре 2025 года. После ей провели операцию, начался курс лечения и необходимая терапия.