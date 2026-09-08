"Я устала молчать": Мария Гладких ответила хейтерам после победы над раком Телеведущая Мария Гладких ответила хейтерам после победы над раком

Телеведущая, блогер, основательница онлайн‑школы танцев и фитнеса Мария Гладких, недавно сообщившая об успешном лечении меланомы, столкнулась с неожиданной волной негатива в соцсетях. После откровенного рассказа о болезни блогеру посоветовали меньше говорить о личном и оставаться "загадочной".

Я не стесняюсь своих диагнозов и считаю, что об этом не стыдно говорить объяснила Гладких

Скрывать диагноз и переживания не собирается, а тем, кто приходит в ее блог исключительно за развлечением, Мария предложила просто отписаться.

Особенно жестко Гладких ответила подписчикам, которые привыкли видеть ее исключительно веселой и беспроблемной.

Я не готова быть по-прежнему той Машкой-милашкой, потому что такой Машке-милашке, как показала моя практика и моя жизнь, все садятся на шею. И в том числе подписчики тоже, которые требуют хлеба и зрелищ, и им плевать на то, что я проживаю. Я устала молчать! заявила она

При этом Мария призналась, что физически пока еще восстанавливается: на вопрос подписчика о том, откуда у нее столько энергии, ответила, что по-прежнему чувствует слабость, но появился внутренний стержень.

Накануне Гладких получила результаты гистологии после удаления злокачественного образования и поделилась, что лечение прошло успешно.

В тот же день Марии сняли швы, после чего она отправилась на прогулку, а в социальных сетях призналась, что все еще мечтает о квартире у моря в Турции.