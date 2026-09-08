Москва8 сен Вести.Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, почувствовала ухудшение состояния. Она продолжает испытывать сильные боли. Врачи пока не могут установить их причину, сообщает KP.RU со ссылкой на рассказ партнера Чекалиной Луиса Сквиччиарини.

По его словам, 33-летняя блогерша продолжает проходить медицинское обследование. Уже проведены рентген, КТ и МРТ, сделаны анализы.

Недавно Лерчек была вновь госпитализирована. У нее усилились боли, страдают не только ноги, но и спина.