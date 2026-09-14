Симоньян: после смерти Кеосаяна семья ни разу не собиралась за большим столом

Симоньян рассказала, что после смерти мужа семья не собиралась за столом Симоньян: после смерти Кеосаяна семья ни разу не собиралась за большим столом

Москва14 сен Вести.После смерти режиссера Тиграна Кеосаяна семья ни разу не собиралась за большим столом. Об этом в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналист вспомнила об их семейной традиции каждое воскресенье собираться с друзьями за большим столом.

Я вообще не помню, чтобы мы собирались с тех пор, как Тигран Кеосаян ушел. Вообще. Мне кажется, мы ни разу не собирались за это время сказала она

Маргарита Симоньян также рассказала, что ни разу не заходила в рабочий кабинет мужа с момента его смерти.

Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.