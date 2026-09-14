Москва14 сен Вести.В рабочем кабинете Тиграна Кеосаяна все осталось на своих местах с того момента, как он впал в кому в декабре 2024 года. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в интервью Андрею Малахову, что при Кеосаяне в кабинете всегда был кавардак, сообщает ИС "Вести".

Сегодня в рабочий кабинет покойного мужа заходят только его мама Лаура Кеосаян и сестра Симоньян Алиса. По словам самой Симоньян, она не заходит в комнату, потому что у нее "разорвется сердце".

Я сюда не заходила с 21 декабря 2024 года. То есть Алиса заходит, мама, кто-то убирает, перебирает, пыль вытирает. Алиса заходит, сестра моя, когда нужно какие-то найти бумаги или что-то. Я даже не знаю, что там. То есть там все более-менее должно остаться так, как было при нем. Наверное, там кавардак, потому что при нем всегда был кавардак… Я туда не зайду с вами, потому что у меня все равно разорвется сердце рассказала Симоньян

Режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. В день, когда ему могло бы исполниться 60 лет, Маргарита Симоньян заявила, что всегда чувствует присутствие мужа рядом. Она призналась, что не верит в смерть людей, по ее мнению, мы просто перестаем их видеть.