Москва14 сенВести.Урна с прахом режиссера Тиграна Кеосаяна стоит на прикроватной тумбочке его супруги Маргариты Симоньян. Об этом журналист рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
Я его кремировала, и он стоит в вазе на моей прикроватной тумбочке … Я с ним засыпаю, с ним просыпаюсь. И так будет, пока я не умру. А когда я сама умру, меня тоже кремируютсказала она
Симоньян также рассказала, что в ее книге реплики мужа выделены тем же цветом, в который окрашена урна с его прахом.
Его ваза небесно-синяя, и его реплики тоже небесно-синие в этой книгерассказала она
Ранее Симоньян заявила, что ее похоронят вместе с мужем под сосной.