Симоньян сообщила, что урна с прахом Кеосаяна стоит на ее прикроватной тумбочке

Симоньян рассказала, где находится прах Тиграна Кеосаяна Симоньян сообщила, что урна с прахом Кеосаяна стоит на ее прикроватной тумбочке

Москва14 сен Вести.Урна с прахом режиссера Тиграна Кеосаяна стоит на прикроватной тумбочке его супруги Маргариты Симоньян. Об этом журналист рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Я его кремировала, и он стоит в вазе на моей прикроватной тумбочке … Я с ним засыпаю, с ним просыпаюсь. И так будет, пока я не умру. А когда я сама умру, меня тоже кремируют сказала она

Симоньян также рассказала, что в ее книге реплики мужа выделены тем же цветом, в который окрашена урна с его прахом.

Его ваза небесно-синяя, и его реплики тоже небесно-синие в этой книге рассказала она

Ранее Симоньян заявила, что ее похоронят вместе с мужем под сосной.