Москва14 сен Вести.Журналист Маргарита Симоньян хочет, чтобы ее похоронили вместе с мужем Тиграном Кеосаяном. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Мы хотели, чтобы нас похоронили у нас дома в Сочи. Мы посадили сами пинию, сосну. И он всегда говорил: "Мы с тобой будем лежать под этой пинией". Ну, поскольку я еще здесь, что же я буду его туда одного класть? Он на моей прикроватной тумбочке стоит … А когда я сама умру, меня тоже кремируют, и тогда уже две наши вазы будут в саркофаге вместе под пинией стоять. Это для меня важно сказала она

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян расхохоталась, когда узнала, что у нее обнаружен рак.