Симоньян рассказала о своих чувствах, когда узнала об онкологическом заболевании Симоньян: когда узнала о раке, мне показалось это невозможным сюром

Москва14 сен Вести.Журналист Маргарита Симоньян расхохоталась, когда узнала, что у нее рак. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Сначала жила в больнице у [Тиграна Кеосаяна] первые 40 дней, пока тяжелейше, страшнейше не заболел наш сын, и мне пришлось, в свою очередь, возвращаться из больницы, чтобы выцарапывать еще и сына … Сюр какой-то … За 9 месяцев, муж в коме, сын никто не может справиться, ни один врач, и до кучи у меня еще и рак. Когда мне об этом сказали – я расхохоталась. Мне показалось это таким невозможным сюром, что я просто рассмеялась, типа, это невозможно, так не бывает. Я сама сценарист, невозможно написать такой сценарий, никто не поверит в это рассказала она

Ранее Симоньян призналась, что из сострадания решила врать матери мужа о его состоянии.