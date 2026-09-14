Симоньян рассказала, из-за чего чуть не развелась с Кеосаяном Симоньян: игра в нарды с Кеосаяном чуть не закончилась разводом

Москва14 сен Вести.Совместная игра в нарды Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна привела к скандалу. Своими воспоминаниями об этом главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

По словам Симоньян, они с мужем играли в эту игру одинаково хорошо и это чуть не поставило крест на семейной жизни.

Мы оба играем в нарды с детства. И мы оба, в общем, прекрасно играем в нарды. Поэтому мы не играли никогда вместе. Мы сыграли вместе в самом начале раза два. И поняли, что мы или больше не играем в нарды, или разведемся. Одно из двух. Потому что это были такие скандалы оба раза, такой скандал, что зачем нам эти нарды? Все, семейная жизнь дороже, чем эти нарды поделилась Симоньян

Ранее глава RT рассказала, что, когда ее муж уезжал играть в нарды с его другом, она быстро наводила в его кабинете порядок. Как пояснила Симоньян, в кабинете Кеосаняа постоянно царил беспорядок, поскольку он никогда не разрешал ничего в там трогать.