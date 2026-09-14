Москва14 сен Вести.Режиссер Тигран Кеосаян во время Пасхи внезапно уехал бить в колокола вместе с актером Федором Бондарчуком. Своими воспоминаниями в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дружбу Тиграна и Феди Бондарчука я не застала. Когда я еще ходила, наверное, в первый класс, а может быть, и раньше, по Москве гуляла шутка: "Неразлучные, как Гек и Чук, Кеосаян и Бондарчук". Ну, это было очень давно. Когда мы с Тиграном познакомились, уже таких интенсивных, скажем так, отношений не было. Они никогда не ссорились, ничего, но просто уже потише рассказывает она

Симоньян вспомнила, что как-то раз во время Пасхи он внезапно уехал к Бондарчуку.