Москва14 сенВести.Режиссер Тигран Кеосаян во время Пасхи внезапно уехал бить в колокола вместе с актером Федором Бондарчуком. Своими воспоминаниями в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Дружбу Тиграна и Феди Бондарчука я не застала. Когда я еще ходила, наверное, в первый класс, а может быть, и раньше, по Москве гуляла шутка: "Неразлучные, как Гек и Чук, Кеосаян и Бондарчук". Ну, это было очень давно. Когда мы с Тиграном познакомились, уже таких интенсивных, скажем так, отношений не было. Они никогда не ссорились, ничего, но просто уже потишерассказывает она
Симоньян вспомнила, что как-то раз во время Пасхи он внезапно уехал к Бондарчуку.
Пеку поросенка, куличи… Вечером ждем, что придут гости и будем отмечать… и тут утром… он говорит: "Мусь, ты не обидишься? Я сейчас уеду". Я говорю: "Как ты уедешь? Пасхальное воскресенье. Ну, я не обижусь, конечно, но что случилось?". Он говорит: "Федя Бондарчук мне позвонил и позвал". И он к нему поехал. И они мне оттуда слали видео, как они бьют в колокол в часовне вдвоем. Что это было, я так и не поняла... Какие-то вещи должны оставаться между мужчинамисказала она