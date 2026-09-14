Москва14 сенВести.Сестра главного редактора RT Маргариты Симоньян Алиса месяц плакала после прочтения книги о Тигране Кеосаяне. Об этом журналист рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
По ее словам, сестра призналась, что после прочтения книги по-настоящему осознала смерть Кеосаяна.
Она месяц просто плакала, прямо в депрессию впаларассказала Симоньян
Она добавила, что для Алисы Кеосаян был не только мужем сестры и отцом племянников, но и близким человеком, которого та воспринимала как старшего брата.
С сентября в магазины поступила новая книга Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости". Произведение она посвятила своему умершему супругу.