Москва14 сенВести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ничего не придумывала для своей новой книги. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
По словам главреда RT, память склонна со временем видоизменять воспоминания, однако она старалась передать в своей книге правду.
Намеренно придуманного там нет ничего, все вот ровно так, как былосказала Симоньян
Новая книга "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" поступила в продажу с начала сентября. Ранее сообщалось, что издательство АСТ установило общий тираж в 70 тысяч экземпляров из-за повышенного спроса еще до выхода книги.