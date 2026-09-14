Симоньян о своей новой книге: ничего выдуманного нет

Симоньян заявила, что описала в своей новой книге реальную жизнь Симоньян о своей новой книге: ничего выдуманного нет

Москва14 сен Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ничего не придумывала для своей новой книги. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

По словам главреда RT, память склонна со временем видоизменять воспоминания, однако она старалась передать в своей книге правду.

Намеренно придуманного там нет ничего, все вот ровно так, как было сказала Симоньян

Новая книга "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" поступила в продажу с начала сентября. Ранее сообщалось, что издательство АСТ установило общий тираж в 70 тысяч экземпляров из-за повышенного спроса еще до выхода книги.