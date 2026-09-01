Новая книга Симоньян стала доступна в книжных магазинах по всей России

Новая книга Маргариты Симоньян начала поступать в книжные магазины Новая книга Симоньян стала доступна в книжных магазинах по всей России

Москва1 сен Вести.Новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" начала поступать в магазины по всей России и стала доступна для заказа онлайн. Об этом пишет RT.

Уточняется, что издательство АСТ установило общий тираж новинки в 70 тыс. экземпляров, увеличив первоначальный план в 50 тыс. книг из-за высокого спроса еще на этапе печати.

Подчеркивается, что все доходы от продажи книги пойдут на помощь пострадавшим от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Предзаказ книги, посвященной умершему супругу Симоньян режиссеру Тиграну Кеосаяну, стал доступен 24 июля.