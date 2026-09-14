Симоньян рассказала об отношениях с мамой Тиграна Кеосаяна после его смерти Симоньян о матери Кеосаяна: она даже на питерский форум со мной ездит

Москва14 сен Вести.Мать кинорежиссера Тиграна Кеосаяна Лаура после смерти сына не расстается с его вдовой Маргаритой Симоньян. В интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT рассказала, что свекровь сопровождает ее во всех поездках, даже на ПМЭФ.

Она живет со мной, конечно. Куда ей деваться?... Нет, ну, когда я в Сочи, она – в Сочи, когда я здесь, она – здесь, она всегда со мной. Она даже на питерский форум со мной ездит… Она без меня вообще не остается... Это мама моя может еще куда-то в санаторий, а Лаура нет, куда я туда и она. Она вообще не остается без меня, ей плохо поделилась Симоньян

Ранее глава RT поделилась переживаниями о том, как скрывала от матери Кеосаяна состояние здоровья ее сына. По словам Симоньян, она, возвращаясь из больницы, старалась не показывать свекрови своих слез.