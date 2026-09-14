Москва14 сенВести.Мать главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян – Зинаида призналась в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести", что не следила за карьерой дочери.
По ее словам, та даже обижалась на отсутствие интереса к ее работе.
Ну да, вот все, что она описывает, я, конечно, все помню. Но сказать, чтобы я следила за ее карьерой, к сожалению, такого не было. Маргарита даже обижалась, что я даже не запоминала, во сколько ее репортаж должен выйтиподелилась она
Ранее мать Тиграна Кеосаяна Лаура, рассказала, что не видела своего сына таким счастливым, как в браке с Маргаритой Симоньян. Именно поэтому она любит свою невестку.