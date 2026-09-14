Симоньян рассказала, почему бывший муж согласился на упоминания в книге Симоньян: бывший муж разрешил оставить личные эпизоды в книге

Москва14 сен Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, почему ее бывший гражданский муж Андрей согласился на упоминание их отношений в книге. Она пояснила эту ситуацию в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Симоньян подчеркнула, что всегда согласовывает с людьми публикацию личных эпизодов при их упоминании в своих текстах.

Так, отметила она, в книге о ее отношениях с Тиграном Кеосаяном невозможно было обойти историю их знакомства и начала романа. При этом отдельные детали, которые могли задеть бывшего мужа, она убрала.

Я знаю, что ему это неприятно, и он предпочел бы, чтобы я это не писала. С одной стороны. Ну, какие-то вещи только потому, что он закрытый человек, он вообще непубличный, он не любит это все сказала она

При этом ее бывший муж спросил, помогает ли ей работа над книгой пережить произошедшее. И она ответила положительно.

Мне просто легче, меня отпускает. Я с каждой новой строчкой начинаю жить, я ведь не жила эти полтора года подчеркнула Симоньян

Свою новую книгу "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" она посвятила умершему супругу Тиграну Кеосаяну. При этом она собирается создать фильм по книге и записать аудиоверсию с применением искусственного интеллекта (ИИ), который помогает воспроизвести голос покойного режиссера.