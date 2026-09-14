Москва14 сенВести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, почему ее бывший гражданский муж Андрей согласился на упоминание их отношений в книге. Она пояснила эту ситуацию в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
Симоньян подчеркнула, что всегда согласовывает с людьми публикацию личных эпизодов при их упоминании в своих текстах.
Так, отметила она, в книге о ее отношениях с Тиграном Кеосаяном невозможно было обойти историю их знакомства и начала романа. При этом отдельные детали, которые могли задеть бывшего мужа, она убрала.
Я знаю, что ему это неприятно, и он предпочел бы, чтобы я это не писала. С одной стороны. Ну, какие-то вещи только потому, что он закрытый человек, он вообще непубличный, он не любит это всесказала она
При этом ее бывший муж спросил, помогает ли ей работа над книгой пережить произошедшее. И она ответила положительно.
Мне просто легче, меня отпускает. Я с каждой новой строчкой начинаю жить, я ведь не жила эти полтора годаподчеркнула Симоньян
Свою новую книгу "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" она посвятила умершему супругу Тиграну Кеосаяну. При этом она собирается создать фильм по книге и записать аудиоверсию с применением искусственного интеллекта (ИИ), который помогает воспроизвести голос покойного режиссера.