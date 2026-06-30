Москва30 июнВести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как однажды она и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поужинали жареной саранчой в одном из китайских кафе.
По словам Симоньян, это произошло около 12 лет назад, во время визита президента России Владимира Путина в Китай.
Мы с Дмитрием Песковым… ночью пошли искать жареную саранчу. И мы ее нашли в каком-то квартале, в очень простом каферассказала главред RT китайскому порталу "Гуаньча"
Симоньян также призналась, что очень любит сычуаньскую кухню, главной особенностью которой является острота блюд.