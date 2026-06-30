Симоньян рассказала об ужине жареной саранчой с Песковым в Китае

Симоньян рассказала, как с Песковым искала жареную саранчу в Китае Симоньян рассказала об ужине жареной саранчой с Песковым в Китае

Москва30 июн Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как однажды она и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поужинали жареной саранчой в одном из китайских кафе.

По словам Симоньян, это произошло около 12 лет назад, во время визита президента России Владимира Путина в Китай.

Мы с Дмитрием Песковым… ночью пошли искать жареную саранчу. И мы ее нашли в каком-то квартале, в очень простом кафе рассказала главред RT китайскому порталу "Гуаньча"

Симоньян также призналась, что очень любит сычуаньскую кухню, главной особенностью которой является острота блюд.