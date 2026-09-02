Москва2 сен Вести.В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении иноагента Екатерины Котрикадзе. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по столице на платформе MAX.

По данным следствия, она неоднократно уклонялась от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

Головинским межрайонным следственным отделом СУ по САО ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Екатерины Котрикадзе. Она заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) говорится в публикации

В ближайшее время Котрикадзе заочно предъявят обвинение.

Ранее Екатерина Котрикадзе была заочно осуждена на восемь лет колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, на 4 года.