На журналистку Ксению Ларину завели уголовное дело о призывах к терроризму Журналист-иноагент Ксения Ларина стала фигурантом уголовного дела

Москва17 авг Вести.В отношении журналистки Оксаны Баршевой, пишущей под псевдонимом Ксения Ларина (внесена в РФ в реестр иностранных агентов), возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Москвы в мессенджере MAX.

По материалам проверки прокуратуры Москвы в отношении 62-летней Оксаны Баршевой* возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) отмечается в публикации

Установлено, что Ларина в интервью, размещенном на одном из каналов в интернете, сделала публичное заявление, содержащее призывы к осуществлению терактов в российской столице.

Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Москвы.

В мае Тверской районный суд Москвы постановил заключить Ларину под стражу на два месяца за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.