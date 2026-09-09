Захарова сообщила об уходящих в оппозицию послах Запада после возвращения из РФ

Захарова: западные послы, возвращаясь из РФ, уходят в оппозицию в своих странах Захарова сообщила об уходящих в оппозицию послах Запада после возвращения из РФ

Москва9 сен Вести.Многие западные дипломаты, возвращаясь из России, уходят в оппозицию в своих странах. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Послы получают деньги от своих правительств. Хотя я вижу и следующую тенденцию, когда многие западные послы, возвращаясь в свои страны, складывают свои полномочия и уходят там в оппозицию или просто в какое-то индивидуальное плавание, высказывая критические оценки в отношении своих правительств отметила Захарова

По ее словам, нередко западные послы во всеуслышание высказывают озабоченность, понимая, как их правительство под действием каких-либо коллективных блоков или прямой угрозы вынуждено принимать ошибочные решения, которые вредят в первую очередь населению их собственных стран.