Захарова прокомментировала объявление Азербайджаном в розыск журналистов из РФ Захарова: заявления некоторых журналистов не отражают отношения РФ к Баку

Москва18 авг Вести.Заявления отдельных частных лиц не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала объявление в розыск властями Азербайджана российских граждан — журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева, обвиняемых в призывах к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности республики.

Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с Республикой. Считаем, что российско-азербайджанские связи должны развиваться на основе имеющейся двусторонней договорно-правовой базы, прежде всего – подписанной на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ

В то же время она подчеркнула, что МИД при необходимости обеспечит российским гражданам защиту их законных прав и интересов.

Ранее Захарова заявила о присутствии недружественных РФ нарративов в информационном поле Баку.