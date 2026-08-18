Чадаев сделал заявление после обвинений со стороны Азербайджана Чадаев ушел с поста советника министра транспорта после обвинений Азербайджана

Москва18 авг Вести.Объявленный в розыск Азербайджаном из-за высказываний в передачах на YouTube советник министра транспорта России Алексей Чадаев заявил, что покидает пост. Соответствующее сообщение размещено в его Telegram-канале.

Принял решение сложить полномочия советника министра транспорта России на общественных началах говорится в посте

По словам Чадаева, "логика решения простая" и заключается в том, что он не считает правильным, когда экспертная позиция или публичные высказывания сказываются на межгосударственном взаимодействии и создают препятствия для совместной работы двух стран.

17 августа Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск Чадаева, а также двух российских журналистов - Ивана Князева и Семена Уралова. Всех троих россиян обвинили в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. Основаниями для возбуждения уголовного дела ведомство посчитало их высказывания в программах на YouTube-канале Уралова.