Москва18 авг Вести.Российская сторона при необходимости обеспечит защиту интересов российских журналистов, объявленных Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарии размещены на сайте министерства.

По словам Захаровой, заявления журналистов, объявленных Баку в розыск, не отражают подходы России.

При необходимости обеспечим нашим гражданам защиту их законных прав и интересов в контексте принятого Генпрокуратурой Азербайджана решения об объявлении их в международный розыск сказано в комментарии дипломата

17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов — Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. В этой связи МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова.