Посла России вызвали в МИД Азербайджана Посла РФ Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана и выразили протест

Москва18 авг Вести.МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова из-за высказываний в российском информационном пространстве, которые в Баку сочли оскорбительными. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, российской стороне заявили о серьезной обеспокоенности и решительном протесте Баку из-за публикаций в российском инфополе. МИД Азербайджана назвала эти заявления провокационными.

Несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны предотвратить вышеупомянутые действия и обсуждение этого вопроса на различных политических уровнях, было отмечено, что продолжение подобной риторики в более жесткой форме вызывает серьезную озабоченность говорится в заявлении на сайте ведомства

Азербайджанская сторона также заявила послу, что ожидает принятия мер для прекращения подобной риторики в российском медиапространстве. Там также призвали избегать "вмешательства во внутриполитические процессы" в стране и призывов к физическому насилию в отношении народа Азербайджана и его властям.

Накануне Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность страны.