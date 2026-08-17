Азербайджан объявил в розыск трех российских журналистов Азербайджан объявил в розыск трех журналистов из России

Москва17 авг Вести.Азербайджан объявил в розыск российских журналистов - Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева - по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. Об этом пишет агентство APA со ссылкой на пресс-службу азербайджанской Генпрокуратуры.

Основаниями для возбуждения уголовного дело ведомство посчитало высказывания журналистов в программах на YouTube-канале Уралова.

Выпуски, о которых идет речь, вышли в июле и августе. Следствие считает, что прозвучали призывы к применению насильственных методов против Азербайджана, а также к "физическому уничтожению и адресной ликвидации отдельных лиц".

В отношении россиян заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Ведомство направило обращения в компетентные органы государств-партнеров, чтобы добиться передачи журналистов Азербайджану.